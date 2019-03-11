Глобальне розчарування. По всьому світу відмовляються від творчості Майкла Джексона. Пісні легендарного співака не крутять по радіо, його пам'ятники прибирають з постаментів. Причина цього - нове документальне кіно про поп-зірку. У чому ж звинувачують Джексона? З подробицями Світлана Чернецька.

"Він був одним із найдобріших людей, яких я знав, але він також сексуально розбещував мене".

Це історії двох чоловіків, які в дитинстві були друзями легендарного Майкла Джексона. "Покидаючи Неверленд" - документальний фільм про тривале сексуальне насилля над хлопчиками 11 та семи років. У різний час вони фактично жили зі співаком на його ранчо під назвою "Неверленд". Цілими днями вони розважалися із поп-зіркою, супроводжували його на концертах, а ночі проводили в його спальні.

"З першої ночі насилля, коли Майкл почав зі мною сексуальні стосунки, він казав мені, що це любов, що бог звів нас разом. А я був всього-навсього маленьким хлопчиком, для якого сам Майкл був богом, тож я сліпо вірив усьому, що він говорив, зокрема що ось у такий сексуальний спосіб ми показуємо як любимо один одного", - розповідає Вейд Робсон, колишній друг Майкла Джексона.

Втім, такі одкровення переконали не всіх прихильників поп-ікони. Адже двічі за життя на Майкла Джексона подавали до суду за звинуваченням у педофілії. Обидва рази хлопці виступали на стороні захисту і спростовували провину співака. Тож існує думка, що такими побрехеньками, Сейфчак та Робсон вирішили заробити грошей після смерті кумира.

"З самого початку Майкл постійно повторював: якщо нас впіймають, і моє, і твоє життя скінчиться, це було наче просвердлено у нервову систему. Тим паче, що я взагалі не мав поняття, що таке сексуальне насилля, це була любов", - говорить Джеймс Сейфчак, колишній друг Майкла Джексона.

Сім'я легенди відкидає усі звинувачення та вважає фільм "полюванням на відьом".

"Він любив допомагати людям, любив своїх дітей. І любив дітей по всьому світу, він завжди їм допомагав. Він важко працював і його обожнювали мільйони. Він буде жити вічно завдяки своїй музиці", - говорить Джекі Джексон, брат Майкла Джексона.

Втім, по всьому світу прихильники висловлюють розчарування новими доказами педофілії. Після прем'єри фільму в Британії, у національному музеї футболу позбулися пам'ятника Джексону. Його урочисто відкрили 8 років тому, адже Майкл був фанатом англійського клубу "Фулгем". Тепер у музеї ані сліду від статуї.

Світ відмовляється і від легендарної музики співака. Усі радіостанції Нової Зеландії та Австралії зняли з ефіру пісні Майкла Джексона. А в Канаді відхрестились від деяких хітів артиста, зокрема пісні "I'm bad", що в перекладі "Я - поганий". І це лише початок, адже у багатьох країнах прем'єра фільму відбудеться пізніше.