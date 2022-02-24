Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении

Решение принято сегодня, 22 февраля, на заседании Организационного комитета Национального отбора по участию в "Евровидении-2022". "Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення 2022 представляти Україну", – написали в Инстаграм участники Kalush Orchestra.





– Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо і відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело - 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем".





Напомним, во время Национального отбора группа Kalush Orchestra заняла первое место согласно зрительскому голосованию, и второе – согласно суммарному итогу голосов зрителей и судей. На прошлой неделе победительница Национального отбора, певица Алина Паш была дисквалифирована из за скандала. связанного с подделкой ее команды справки о пересечении границы с оккупированным Крымом в 2015 году.





Kalush Orchestra – новый проект украинского хип-хоп артиста родом из Калуша Олега Псюка. В состав группы, которая развивает рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику, также вошли мультиинстурментались Игорь Диденчук, Виталий Дужик и Тимофей Музичук, а также диджей Килименн и Джонни Дивний. В Италии группа представит Украину с бодрым хип-хоп хитом «Stefania».





