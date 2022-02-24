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Музыка
Новости музыки
23 февраля 22, 21:56
Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении
Группа Kalush Orchestra
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Это официально: Украину на международном песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.
Решение принято сегодня, 22 февраля, на заседании Организационного комитета Национального отбора по участию в "Евровидении-2022".  "Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення 2022 представляти Україну", – написали в Инстаграм участники Kalush Orchestra. 

Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо і відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело - 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем".

Напомним, во время Национального отбора группа Kalush Orchestra заняла первое место согласно зрительскому голосованию, и второе – согласно суммарному итогу голосов зрителей и судей. На прошлой неделе победительница Национального отбора, певица Алина Паш была дисквалифирована из за скандала. связанного с подделкой ее команды справки о пересечении границы с оккупированным Крымом в 2015 году.


Kalush Orchestra  – новый проект украинского хип-хоп артиста родом из Калуша Олега Псюка. В состав группы, которая развивает рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику, также вошли мультиинстурментались Игорь Диденчук, Виталий Дужик и Тимофей Музичук, а также диджей Килименн и Джонни Дивний. В Италии группа представит Украину с бодрым хип-хоп хитом «Stefania».

Источник: vogue.ua
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