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Музыка
Новости музыки
16 февраля 22, 19:27
Оргкомитет прекратил участие Паш в Нацотборе на Евровидение
Алина Паш
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Госпогранслужба подтвердила недостоверность предоставленной певицей информации о пересечении админграницы с Крымом.

Организационный комитет нацотбора на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2022 принял решение о прекращении участия в отборе певицы Алины Паш. Об этом сообщает Общественный вещатель.

Соответствующее решение было принято в среду, 16 февраля, на внеочередном заседании. В связи с этим Паш не будет представлять Украину на финале конкурса в Турине, Италия.

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств в отношении участника Общественное право прекратить участие в отборе участника в любое время", - сказано в сообщении.

Предлогом для отстранения Паш стал официальный ответ ГПСУ от 16 февраля 2022 года, который подтвердил недостоверность предоставленной певицей информации о пересечении админграницы с Крымом.

Как известно, сама артистка согласилась с таким решением и еще за несколько часов до официального отстранения заявила, что снимает свою кандидатуру.

Напомним, ранее Паш заявила, что готова представлять Украину в Турине вместе с конкурентами - группой KALUSH Orchestra, занявшей второе место. 

 

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