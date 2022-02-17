Скандал с Евровидением. Что случилось с Алиной Паш?

Национальный отбор на Евровидение-2022 стал одним из самых скандальных за всю историю. В конкурсе победила певица Алина Паш - она набрала 8 баллов от жюри и 7 от зрителей. Но соцсети и СМИ припомнили ей незаконную поездку в Крым в 2015 году, и в день отбора даже состоялся пикет против ее участия в конкурсе. А дальше началась загадочная история с поддельной справкой от пограничников. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Правила национального отбора на Евровидение предполагают, что его участники не должны были давать концерты либо участвовать в каких-либо публичных или частных мероприятиях в России и на оккупированных Россией территориях в период после 15 марта 2014 года, если это происходило с нарушением украинского законодательства.

Чтобы доказать легальность поездки, нужно предоставить справку от Пограничной службы, которая подтвердит, что участник конкурса въезжал в Крым с украинской территории, а не из России.

В 2019 году Алина Паш дала интервью Кате Осадчей, в котором подтвердила, что летала в Крым через Россию - якобы тогда у нее не было выбора. Это стало главным аргументом для обвинений певицы в нарушении закона. Сейчас Паш, комментируя свое старое интервью, сказала, что тогда "ответила в общем" и "не говорила, что мы точно летели".





СМИ также нашли пост певицы в Facebook от 12 августа 2015 года, в котором она пишет, что летела в Крым российскими авиалиниями, а еще ее фото на Красной площади от 2017 года. Комментируя свою фотографию на Красной площади, Паш сказала, что это был "пранк, который не поняли". А ложное впечатление, будто она прилетела в Крым из Москвы, сложилось у многих потому, что она поставила в своем посте геотег Ялта.

В 2019 году Паш была внесена в базу Миротворца - сайта, который исследует преступления против основ национальной безопасности Украины. Ее обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым.





Алина Паш на Красной площади Отбор на Евровидение состоялся 12 февраля. На следующий день Национальная общественная телерадиокомпания Украины - Суспільне - в ответ на многочисленные обращения сообщила, что у нее нет доказательств нарушения певицей украинского законодательства.

"Общественный вещатель Украины не имеет морального права представлять исполнителей, которые продолжают вести концертную деятельность в России или поддерживают российские власти, выступают на событиях, организованных РФ", - сказано в сообщении Суспільного.

Что касается поездки Паш в Крым, то вещатель предъявил справку, которую Паш подала ему перед участием в конкурсе.

"Участница Alina Pash представила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины", - указано в сообщении.



Справка Алины Паш о поездке в Крым / suspilne.media Фальшивая справка

14 февраля блогер и активист Сергей Стерненко обвинил певицу в нарушении украинского законодательства из-за пересечения административной границы с оккупированным Крымом со стороны РФ и заявил, что справка ее поддельная.

Суспільне обратилось в Государственную пограничную службу, которая сообщила, что справку, предоставленную Паш, она не выдавала.



Справка Алины Паш о поездке в Крым оказалась подделкой / suspilne.media Певица заявила, что поручила делать справку по доверенности члену своей команды, поскольку сама в то время болела.

"Оказалось, что пока мы ожидали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который одобрила бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справку. На вид - официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указан КПВВ Чаплинка, через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, ни у кого из команды не было. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспільному, неизвестно", - прокомментировала Паш.

Также она сообщила , что 16 февраля получила настоящую справку от погранслужбы. А отношения со своим директором она решила разорвать.

По данным Суспільного, в официальном ответе на обращение Паш говорится, что информация о пересечении границы Украины и административных границ с оккупированными территориями хранится в течение пяти лет, а потому не может быть предоставлена сейчас.

Отказ от конкурса

В своем Instagram Паш написала, что отказывается от участия в конкурсе из-за скандала.

"Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню. <...> Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году", - написала она.



Но Суспільне сообщило, что еще до официального отказа Паш от конкурса оргкомитет Национального отбора принял решение о прекращении ее участия.

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что в случае установления Суспільним факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств в отношении участника Суспільне имеет право прекратить участие в отборе участника в любое время", - говорится в сообщении.

В настоящее время неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе. Председатель правления общественного вещателя Николай Чернотицкий ранее не исключил, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra, если оргкомитет примет такое решение.

В конце января Паш обвинила группу Kalush в плагиате ее песни. А после разгоревшегося скандала заявила, что готова представлять Украину на Евровидении вместе с этой группой, которая на отборе заняла второе место.

Суспільне ранее заявляло, что из-за скандала с Паш Украину могут дисквалифицировать на Евровидении-2022.

Паш планировала выступать на Евровидении с песней под названием Тени забытых предков.













Напомним, в 2019 году победительница национального отбора на Евровидение MARUV не захотела отказаться от гастролей в России, после чего было решено, что она не будет представлять Украину на конкурсе.

