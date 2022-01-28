Океан Эльзы выпустил новый клип

Украинская группа Океан Эльзы выпустила новый клип на трек "Весна". Ролик появился на YouTube-канале коллектива.

Главным героем клипа стал забавный снеговик, который случайно потерял свою возлюбленную. Его цель - найти ее до начала весны.

"Океан Эльзы. Киев. Весна в январе. Аполлинер. Верлен. Рембо. Париж и мост Мирабо. Такой оригинальный состав творцов, городов, стран, историй встретился в нашей новой песне", - говорится в описании к видео.

Автором музыки и слов выступил фронтмен группы Святослав Вакарчук. Также он рассказал, что весна - это особенное время для него.



