Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.04
USD
28.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
28 января 22, 10:48
Океан Эльзы выпустил новый клип
Весна
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Режиссером и автором идеи видео выступил Иван Шоха. Он впервые сотрудничает с музыкальным коллективом.

Украинская группа Океан Эльзы выпустила новый клип на трек "Весна". Ролик появился на YouTube-канале коллектива.

Главным героем клипа стал забавный снеговик, который случайно потерял свою возлюбленную. Его цель - найти ее до начала весны.

"Океан Эльзы. Киев. Весна в январе. Аполлинер. Верлен. Рембо. Париж и мост Мирабо. Такой оригинальный состав творцов, городов, стран, историй встретился в нашей новой песне", - говорится в описании к видео. 

Автором музыки и слов выступил фронтмен группы Святослав Вакарчук. Также он рассказал, что весна - это особенное время для него.


Напомним, летом прошлого года Океан Эльзы и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили клип на совместную песню Країна дітей.
Korrespondent
Ещё по теме:
Владимир Дантес выпустил клип «Девочка»
Фоторепортаж с концерта LOBODA в Одессе
Джамала и TAYANNA спели дуэтом к 30-летию Независимости
Идрис Эльба записывает альбом с группой Lime Cordiale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей