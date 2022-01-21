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Музыка
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20 января 22, 20:13
Распалась известная украинская группа. Видео
Тартак
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Участники группы "Тартак" официально сообщили о распаде коллектива

Участники группы "Тартак" официально сообщили о распаде коллектива. И заинтриговали анонсом совершенно нового проекта.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы на Facebook.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем работу в составе группы. Благодарим всех, кто поддерживал наши старания удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - сказано в сообщении.

Музыканты рассказали, что для поклонников у них есть и хорошая новость.

"За почти два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию и это дало вдохновения двигаться дальше", - отметили артисты.

Они добавили, что совсем скоро в свет выйдет новый проект, над которым они сейчас работают и уже готовится премьера первой, дебютной работы.

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке Александром Положинским и Василием Зинкевичем-младшим. Они победили на фестивале "Червона рута" с первыми хитами.

В 1997 году к коллективу добавился клавишник Андрей Благун и гитарист Андрей "Муха" Самойло.

В 1999 году в группу пришел диджей Валентин Матиюк и коллектив снова стал очень популярным.

В феврале 2020 года бессменный лидер команды Александр Положинский сообщил о своем уходе. Его заменил Сергей Стоянов.


Как ранее сообщали, известный украинский поп-дуэт "НеАнгелы" неожиданно для всех объявил о прекращении существования. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала солистка коллектива Слава Каминская.
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