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Музыка
Новости музыки
19 ноября 21, 17:05
Адель выпустила первый альбом за последние шесть лет
Адель
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Похудевшая на 45 килограмм звезда вернулась к творчеству и представила поклонникам новую работу, наполненную символическим смыслом.

Известная певица Адель презентовала свой четвертый студийный альбом под названием 30. Об этом говорится на официальном сайте исполнительницы.

Название символизирует возраст актрисы, в котором она вышла замуж за своего первого мужа Саймона Конекки.

В альбоме 12 композиций, среди которых три новые песни - I Drink Wine, Love Is a Game и Hold On Адель исполнила еще в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе. Также накануне она спела песню, посвященную отцу To Be Loved.

Артистка посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело и хотела таким образом объяснить ему, как тяжело переживает развод. Пластинка включает темы разлуки, тревог и материнства.

"Мой мудрый друг, который всегда дает лучшие советы. Друг, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я неустанно плакала", - описывала новый альбом Адель.

   Читайте также: Впервые за 6 лет: Адель выпустила трек и клип  
Korrespondent
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