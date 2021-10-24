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Музыка
Новости музыки
24 октября 21, 21:57
На Детском Евровидении 2021 Украину представит Елена Усенко
Елена Усенко
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В финальном отборе, который транслировал общественный телерадиовещатель Суспільне, приняли участие 11 артистов.

В воскресенье, 24 октября, стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021. В финальном отборе, который транслировал общественный телерадиовещатель Суспільне, приняли участие 11 артистов. Победителя выбрали музыкальные эксперты и зрители с помощью онлайн-голосования.

В состав жюри вошли: певица, представительница Украины на Евровидении 2010 ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, музыковед Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панасов и представитель Украины на Детском Евровидении 2020 Александр Балабанов.

На конкурс в Париж поедет 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви, которая обучается вокалу в Katapulta art music school. В прошлом году она также участвовала в Национальном отборе. В этом году Усенко выступила с песней Важіль.


Финал Детского песенного конкурса Евровидение 2021 состоится 19 декабря в концерт-холле La Seine Musicale в Париже.

Напомним, что в 2020 году Детское Евровидение выиграла участница из Франции.
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