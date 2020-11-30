Детское “Евровидение" выиграла 11-летняя француженка. Видео

Франция выиграла детское “Евровидение-2020”, набрав 200 баллов.
Результаты озвучили в онлайн-студии в Варшаве вечером в воскресенье, 29 ноября. Страну на песенном конкурсе представляла 11-летняя певица Валентина с песней J'imagine (“Я представляю себе”).
Помогали юной певице четыре танцора.
Второе место досталось певице из Казахстана Каракат Башановой (152 балла), а третье - Solea из Испании (133 балла). Украина заняла седьмое место, набрав в сумме 106 баллов. Нашу страну представлял 14-летний Александр Балабанов. Он выступал предпоследний.
Валентина является участницей группы Kids United Nouvelle Génération, но подала заявку на участие в “Евровидении” как сольный артист. Помимо пения на родном языке, девочка также любит петь итальянскую музыку, так как ее мама - учительница итальянского. Своим кумиром девочка называет американскую поп-певицу Ариану Гранде.
Как и взрослое “Евровидение”, детский конкурс из-за пандемии коронавируса прошел в формате онлайн. В финале показали выступления 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Зрители могли голосовать на сайте три дня. К их баллам присоединили оценки жюри.
В Украине Национальный отбор на детское "Евровидение" в этом году сопровождался скандалом. В участии отказали 12-летнему Максиму Ткачуку, который незадолго до этого победил в конкурсе в Лондоне с песней "Смуглянка". А, поскольку к организации этого конкурса была причастна Россия, то Нацкомиссия, сославшись на правила, выступать Максиму на "Евровидении" не разрешила. Эта история наделала много шума, даже завели уголовное дело. Но так или иначе, сейчас победитель нацотбора – Александр Балабанов, уроженец Донецка, переехавший в Киев в 2014 году. Александр обошел десять финалистов по итогам голосования и жюри, и зрителей.
Читайте также: Бабушка Максима Ткачука: Не поедем на Нацотбор ...