Детское “Евровидение" выиграла 11-летняя француженка. Видео

Франция выиграла детское “Евровидение-2020”, набрав 200 баллов.

Результаты озвучили в онлайн-студии в Варшаве вечером в воскресенье, 29 ноября. Страну на песенном конкурсе представляла 11-летняя певица Валентина с песней J'imagine (“Я представляю себе”).

Помогали юной певице четыре танцора.

Второе место досталось певице из Казахстана Каракат Башановой (152 балла), а третье - Solea из Испании (133 балла). Украина заняла седьмое место, набрав в сумме 106 баллов. Нашу страну представлял 14-летний Александр Балабанов. Он выступал предпоследний.

Валентина является участницей группы Kids United Nouvelle Génération, но подала заявку на участие в “Евровидении” как сольный артист. Помимо пения на родном языке, девочка также любит петь итальянскую музыку, так как ее мама - учительница итальянского. Своим кумиром девочка называет американскую поп-певицу Ариану Гранде.

Как и взрослое “Евровидение”, детский конкурс из-за пандемии коронавируса прошел в формате онлайн. В финале показали выступления 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Зрители могли голосовать на сайте три дня. К их баллам присоединили оценки жюри.