Адель сообщила дату выхода долгожданного альбома. ВИДЕО

33-летняя успешная исполнительница призналась, что ее новая пластинка будет о разводе. Что песни, написанные ею после расставания с Саймоном Конекки в апреле 2019 года, поддерживали ее в трудное время, стали ее друзьями, с которыми она коротала дни.





«Я понимаю, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы сказала, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. Наконец я готова выпустить этот альбом, — отметила Адель. – Он стал моим товарищем в самый бурный период моей жизни. Когда я писала его, он стал мне другом, который приходит с бутылкой вина и находит слова поддержки. Другом, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я безудержно рыдала без видимой на то причины».



