Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
14 октября 21, 12:10
Адель сообщила дату выхода долгожданного альбома. ВИДЕО
Адель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
19 ноября выходит первый за последние шесть лет альбом британской певицы Адель под названием «30». А 15 октября состоится премьера одной из новехоньких песен – «Easy On Me».
33-летняя успешная исполнительница призналась, что ее новая пластинка будет о разводе. Что песни, написанные ею после расставания с Саймоном Конекки в апреле 2019 года, поддерживали ее в трудное время, стали ее друзьями, с которыми она коротала дни.

«Я понимаю, что наконец-то снова обрела свои чувства. Я бы сказала, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. Наконец я готова выпустить этот альбом, — отметила Адель. – Он стал моим товарищем в самый бурный период моей жизни. Когда я писала его, он стал мне другом, который приходит с бутылкой вина и находит слова поддержки. Другом, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я безудержно рыдала без видимой на то причины».


Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Лана Дель Рей выпустит новый альбом
Тейлор Свифт перезаписала «Red»
Эд Ширан выпустил трек Visiting Hours
Канье Уэст выпустил «Donda»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей