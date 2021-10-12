Океан Эльзы представил лучшие каверы на хит "Обійми". ВИДЕО

Украинская группа Океан Эльзы отмечает 27-й день рождения со дня своего основания. По этому случаю музыканты выпустили творческий клип. Ролик появился в Facebook коллектива.

В видео собраны лучшие, по мнению музыкантов, каверы на песню Обійми, которая звучит в исполнении грузинов, в стиле фламенко и рэп, а также акапельно в исполнение зрителями на концерте ОЭ.

"Сегодня 27! И саундтрек нашей общей с вами любви этого ДР - песня Обійми. Она звучит на всех континентах, в сотнях стран, на десятках языков. И это видео, созданное из ваших каверов на нашу Обійми, - лучший подарок для нас. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе. И дальше идем с любовью", - подписано видео.

Напомним, ранее Океан Эльзы и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили клип на совместную песню Країна дітей.