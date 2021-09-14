"Друга ріка" порадовала новой песней "Остання"

Украинская группа "Друга ріка" наконец-то порадовала поклонников новым клипом на песню "Остання". Новая композиция коллектива зазвучала на радио, а видео на нее появилось на ютуб-канале.





Как сообщили музыканты на своей странице в Instagram, "Остання" войдет в новый альбом, над которым группа сейчас работает. Какой будет новая пластинка, артисты пока и сами не знают.





В новой песне музыканты вспоминают свое прошлое, про то, как купили первую гитару, когда еще не умели играть.





"Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первом дыхание в такт, впервые сыгранной песне..." — рассказал лидер группы Валерий Харчишин





Образ девушки, "которая глотала мысли" — собирательный для всех участников коллектива.





"У каждого была "своя девушка", что "вдохновила". Речь идет о посетителях наших репетиций. Тогда мы собирались, как никогда, чтобы сыргать вместе. У кого-то девушкой была подруга, у кого-то — бутылка пива, у кого-то — парень. "Остання" о той, которая вдохновляет и сейчас", - прокомментировал Валерий Харчишин.





Что касается названия песни "Остання", каждый участник также вкладывает в это слово свой смысл.





"Остання" — это не конец. Это о начале. Начало нашего путешествия в мире музыки", - сказал участник группы КОРАДО.





Кадры из клипа также неслучайны и имеют важное значение для истории группы.





"Данное лирик-видео было снято в местах, связанных с историей группы. Они близки моему сердцу, моим воспоминаням. .." - говорит Алексей Дорошенко.



