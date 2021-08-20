Эстетика Вуди Алена и лейтмотивы 50-х, перекрытый «Борисполь» и личный Boeing 737-800, 100 уникальных образов и вызов устоявшимся музыкальным трендам – об этом всем новый клип-мюзикл от Макса Барских и Алана Бадоева





20 августа на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная премьера сингла Just Fly - заглавного трека будущего альбома Барских. Именно с ним певец кардинально меняет музыкальный ход событий.





«Я бросаю вызов современным трендам. На мой взгляд, в них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что перестал слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 50-х — эта эпоха и стала лейтмотивом «JUST FLY» - своеобразной мантрой хорошего настроения. Каждый звук в ней создан для того, чтобы стимулировать эндорфины и настраивать слушателя на полет фантазии», - комментирует Макс. - «Just Fly – это первая ласточка из будущего альбома, над которым я работаю с Виталием Телезиным. Мы кропотливо собираем каждый звук в единую атмосферу. В альбоме будет очень много неожиданных решений и слияний совершено разных стилей. В нем будет сама жизнь!» — пообещал Барских.





Just Fly – это мюзикл в стиле 1950-х, в котором каждый кадр и яркая деталь напоминают о золотом веке Голливуда. По словам Макса, его новый персонаж максимально приближен к тому, как он сам ощущает жизнь.





Съемочный процесс над новой видео работой проходил в одном из терминалов «Борисполя», задействованный на протяжении недели — беспрецедентный случай в истории аэропорта. В съемках ключевой сцены клипа было задействовано 20 единиц спецтранспорта, в том числе пять современных пассажирских самолетов, включая Boeing 737-800.





«Мы долго искали героиню для нашего клипа, так как в главной роли я хотел видеть девушку в стиле фильмов Вуди Алена. Вместе с Катей мы репетировали более двух недель. Я безумно рад нашему выбору, так как на экране вы увидите настоящую синергию!» - комментирует артист.



