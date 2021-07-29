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29 июля 21, 14:10
Земфира неожиданно выпустила альбом
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Земфира выпустила 28 июля 2021 года свой новый мини-альбом «Ах».
В пластинку, которая доступна на основных цифровых сервисах, вошли четыре песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». 

На официальном сайте и в инстаграме певицы можно найти тексты композиций.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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