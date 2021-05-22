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Музыка
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22 мая 21, 09:21
22 мая состоится финал Евровидения: где и когда смотреть
группа Go_A
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В субботу 22 мая состоится финал Евровидения, Украину представит Go_A с песней Шум, всего будут участвовать 26 стран

Сегодня, в субботу 22 мая, в Роттердаме состоится финал песенного конкурса Евровидение. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Украину в финале Евровидения представит группа Go_A с песней Шум. Она выступит под 19 номером. Смотрите выступление Go_A в полуфинале конкурса.


Всего в финале будут участвовать 26 стран. Чтобы посмотреть порядок выступления артистов и список песен, увеличьте картинку по клику.

В Украине смотреть онлайн трансляцию финала Евровидения можно будет на каналах UA:Перший и СТБ в субботу 22 мая в 22:00.  

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Одним из победителей стала украинская группа Go_A. 

20 мая прошел второй полуфинал конкурса – определились все участники финала. 
liga.net
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