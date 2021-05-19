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19 мая 21, 09:45
Евровидение: Украина добилась двух исторических результатов
Go_A
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Украина остается единственной страной, которая за время своего участия в «Евровидении» не пропустила ни одного финала после того, как 18 мая украинская группа Go_A прошла через отбор в первом полуфинале конкурса в Роттердаме.

При этом впервые песня полностью была исполнена на украинском языке, пишет Фраза.

Украинская группа Go_A с песней SHUM вышла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021». Коллектив выступил предпоследним в первом полуфинале, который прошел 18 мая в нидерландском Роттердаме.

Впервые в истории песня была исполнена полностью на украинском языке.

На своей странице в Facebook они опубликовали видео объявления результатов полуфинала и поблагодарили зрителей за поддержку.

Видео выступления опубликовано на официальном канале «Евровидения» в YouTube.


Таким образом Украина осталась единственной страной, представители которой ни разу не пропускали финальную часть конкурса за все время участия.

Вместе с украинцами в финал также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

При этом выбыли из участия в конкурсе Австралия, Ирландия, Румыния, Словения, Хорватия, Северная Македония.

Второй полуфинал запланирован на 20 мая. В нем выступят еще 17 участников.

Без отбора в финале, как обычно, выступят представители стран-основателей Евровидения: Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и страны-победителя прошлого конкурса — Нидерландов.
Fraza.ua
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