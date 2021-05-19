Евровидение: Украина добилась двух исторических результатов

При этом впервые песня полностью была исполнена на украинском языке, пишет Фраза.

Украинская группа Go_A с песней SHUM вышла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021». Коллектив выступил предпоследним в первом полуфинале, который прошел 18 мая в нидерландском Роттердаме.

Впервые в истории песня была исполнена полностью на украинском языке.

На своей странице в Facebook они опубликовали видео объявления результатов полуфинала и поблагодарили зрителей за поддержку.

Видео выступления опубликовано на официальном канале «Евровидения» в YouTube.

Таким образом Украина осталась единственной страной, представители которой ни разу не пропускали финальную часть конкурса за все время участия.





Вместе с украинцами в финал также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.





При этом выбыли из участия в конкурсе Австралия, Ирландия, Румыния, Словения, Хорватия, Северная Македония.





Второй полуфинал запланирован на 20 мая. В нем выступят еще 17 участников.





Без отбора в финале, как обычно, выступят представители стран-основателей Евровидения: Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и страны-победителя прошлого конкурса — Нидерландов.