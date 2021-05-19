Музыкальные эксперты - о первом полуфинале "Евровидения"

В первом полуфинале "Евровидения 2021" выступали одни из самых сильных участников этого года. Букмекеры уже внесли их число в фаворитов. В этот список попала также и украинская группа Go_A. Результаты и выступления конкурсантов первого полуфинала "КП" в Украине" обсудила с музыкальными экспертами.

Руслан КВИНТА, композитор, саунд-продюсер

О своих впечатлениях от шоу:

- В целом шоу мне понравилось. Как всегда, были новые лица. Участники все абсолютно разные, и это всегда интересно. В этом году из-за пандемии бэк-вокал был прописан в фонограмме, что дало возможность участникам очень качественно причесать свои голоса. Кто-то на кураже даже иногда терял контроль над своим вокальным мастерством.

О выступлении группы Go_A:

- Выступление Go_A было безупречным! Я получил море удовольствия! Катя великолепно справилась, номер Кости Томильченко - восторг, все в характере композиции, каждая деталь проработана до мелочей, в этом выступлении все было так, как бы я этого хотел. Я доволен. Держим кулачки и дальше! Три сезона отбора я и команда СТБ искали то, что являлось бы лицом нашей современной украинской музыкальной индустрии. Впервые мы смогли выбрать участника, который смог показать уровень и культуру нашей страны и иметь возможность петь песню на родном языке. Эта композиция без шаблонов. Нашей главной задачей было показать музыкальное лицо страны со всеми ее красками и колоритом Made in Ukraine!

О том, кого выделил среди других участников:

- У Бельгии была очень качественная работа. Песня для интеллектуалов, мне нравится такая инди-музыка. От Азербайджана выступала яркая участница, у которой был красивый, очень гармоничный номер и композиция в целом. Израиль - как всегда со вкусом и интересными вокальными решениями. Россия - не банально, чувствовалось что-то новое. Мальта - для участницы, которой 19 лет, прекрасное начало. Яркий ретро хук и энергетика певицы - мне очень понравилось.

О фаворитке конкурса - Мальте:

- Достойное выступление от юной, энергичной участницы с очень качественным материалом. Мальта на "Евровидении" всегда радует, и этот год не исключение.

Зрители на ура воспринимают динамичные песни

Яна ПРЯДКО, менеджер Русланы (была с ней в команде на "Евровидении" в 2004-м) и Александра Рыбака, член международного жюри от Украины на "Евровидении-2017"

- У Go_A все было органично - и манера исполнения, фольк-мотивы, декорации. Некоторые участники пели песни, которые, откровенно говоря, могли еще на что-то претендовать лет десять назад. Но сейчас они неактуальны. Почему участники подаются с такими песнями на конкурс - непонятно. Возможно, такие предпочтения у той страны, которую они представляют.

Естественно, что были страны, которые своей фриковостью и неординарностью пытались удивить и запомниться. Несколько таких стран и прошли в финал. Зрители на ура воспринимают динамичные песни с хореографией и спецэффектами. У некоторых был явный перебор. Одни добавляют в номер все что только можно, тогда как другие делают минималистичный номер и берут своей харизмой.

Мне понравился представитель из Македонии. Как для этой страны, это было хорошее выступление. На мой взгляд, он был достоин финал, но не прошел. Я понимала, что дальше пройдет Азербайджан. У их представительницы был яркий номер, но там был перебор со всеми эффектами, которые использовались. Круто выглядела Мальта - их певица отлично обыграла свои пышные формы. Литовец был четко нацелен на одну из целевых аудиторий конкурса - представителей ЛГБТ. Они "бомбили" своей креативностью. У киприотки был четкий попсовый номер. Выступление россиянки было необычным - музыка и номер на любителя, но он однозначно запомнится.