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10 декабря 20, 13:21
Группа "Twenty One Pilots" представила праздничный трек
Премьера клипа состоялась 9 декабря на Ютуб-канале дуэта.
На своей страничке в Twitter, музыканты сообщили, что записали композицию в доме одного из вокалистов - Тайлера Джозефа.
Парни поют об оптимизме, который можно найти в Рождестве после столь сложного года, делясь ностальгическими размышлениями.
«Даже если мир рушится ... Будьте уверены, Рождество спасет год» - поют музыканты.
Источник: https://telegraf.com.ua/