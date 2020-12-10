Группа "Twenty One Pilots" представила праздничный трек

Премьера клипа состоялась 9 декабря на Ютуб-канале дуэта.





На своей страничке в Twitter, музыканты сообщили, что записали композицию в доме одного из вокалистов - Тайлера Джозефа.





Парни поют об оптимизме, который можно найти в Рождестве после столь сложного года, делясь ностальгическими размышлениями.





«Даже если мир рушится ... Будьте уверены, Рождество спасет год» - поют музыканты.



