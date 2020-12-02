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Музыка
Новости музыки
2 декабря 20, 12:27
Тысячи каверов на хит Билли Айлиш объединили в один клип
Билли Айлиш
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Билли Айлиш стремительно взорвалась в мир музыки и сразу же покорила зрителей и слушателей по всему миру. Ее песни занимают первые строчки чартов, а клипы набирают миллионы просмотров.
Клип на песню «Bad Guy» набрал миллиард просмотров на YouTube, сделав 18-летнюю Билли Айлиш самым молодым музыкантом, которому это удалось. В честь такого события YouTube и Google Creative Lab создали генератор под названием Infinite Bad Guy.

На сайте Infinite Bad Guy можно посмотреть более 15 тысяч каверов на популярнейший сингл певицы, опубликованные фанатами Билли. Таким образом получается такой себе бесконечный клип.

Каждый раз на сайте будет показана разная подборка каверов, которые можно смотреть в случайном порядке или же выбирать что-то особенное. На сайте можно найти каверы с использованием разных инструментов или в разных жанрах.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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