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Музыка
Новости музыки
6 ноября 20, 11:30
Тоня Матвиенко в черно-белом клипе снялась со своим мужем
Тоня Матвиенко
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Украинская певица Тоня Матвиенко, которая 10 октября поздравила свою маму Нину Метрофановну с 73-летием, порадовала своих поклонников новым музыкальным видео на песню "Вітер" ("Ветер").
В клипе снялся муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян, а также мотокаскадер Андрей Головня.

"Когда находишься в отношениях и встречаешь другого человека, который так же нравится, сталкиваешься с не поддающимися эмоциями и чувствами, которые порождают страх и чувство неопределенности. Об этом не говорят. Человек остается наедине с этими мыслями", - комментирует Матвиенко свой новый клип.

Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский.

Фанаты артистки похвалили ее новую работу и оставили положительные отзывы.

Но некоторые посчитали видеоработу пустой, а сюжет клипа непонятным.
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