Тоня Матвиенко в черно-белом клипе снялась со своим мужем

В клипе снялся муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян, а также мотокаскадер Андрей Головня.





"Когда находишься в отношениях и встречаешь другого человека, который так же нравится, сталкиваешься с не поддающимися эмоциями и чувствами, которые порождают страх и чувство неопределенности. Об этом не говорят. Человек остается наедине с этими мыслями", - комментирует Матвиенко свой новый клип.





Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский.





Фанаты артистки похвалили ее новую работу и оставили положительные отзывы.





Но некоторые посчитали видеоработу пустой, а сюжет клипа непонятным.