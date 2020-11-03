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Музыка
Новости музыки
3 ноября 20, 13:06
"Ангела": "раненый" Андрей Хлывнюк в новом клипе (ВИДЕО)
Андрей Хлывнюк
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Известная украинская группа "Бумбокс" выпустила музыкальный ролик под названием "Ангела". Песня была записана совместно с Сашей Кольцовой из группы "Крихітка".
Видео появилось на YouTube-канале коллектива. Режиссером клипа стал Стас Гуренко.

На тело Андрея Хлывнюка нанесли 16 "татуировок", а на его левом боку можно увидеть повязку, которая закрывает "рану".

"За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там..." - говорит Андрей Хлывнюк о новом клипе.

Чтобы увидеть все детали и "считать" месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу.

Фанаты оценили символизм в новом клипе группы и оставили много положительных комментариев под видео.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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