"Ангела": "раненый" Андрей Хлывнюк в новом клипе (ВИДЕО)

Видео появилось на YouTube-канале коллектива. Режиссером клипа стал Стас Гуренко.





На тело Андрея Хлывнюка нанесли 16 "татуировок", а на его левом боку можно увидеть повязку, которая закрывает "рану".





"За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там..." - говорит Андрей Хлывнюк о новом клипе.





Чтобы увидеть все детали и "считать" месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу.





Фанаты оценили символизм в новом клипе группы и оставили много положительных комментариев под видео.



