Марина Круть представила клип на песню "Кімната" (Видео)

28 октября, украинская певица Марина Круть выпустила новый клип на песню "Кімната", который посвящен Чернобыльской трагедии. Песня была создана в рамках проекта "Звуки Чернобыля". Премьера состоялась на официальном канале певицы в ютуб.

Новая видеоработа бандуристки показывает историю главного героя, который пытается посмотреть в глаза своему страху и залечить детскую травму.

В песне были использованы звуки треска, фортепианное глиссандо из библиотеки "Звуки Чернобыля", звуки бандуры и трембиты.

Режиссером ролика выступил Павел Мацера, а саунд-продюсером - Михаил Клименко (ADAM).





Поклонники приняли новый клип Марины очень положительно, что доказывают восторженные комментарии в адрес певицы и ее













