KAZKA Александра Зарицкая сыграла свадьбу

Фата, свадебные кольца, банкет и невеста кидает букет… Такой предстала Саша Зарицкая в новом видеоклипе на песню Мало, который опубликовали на официальном YouTube-канале группы.

В ролике певица рассказывает свою историю любви. Нежная и романтичная натура устраивает бунт, разбивая все битой.

“Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало. Ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как „для галочки“, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько”, - комментирует коллектив премьеру.