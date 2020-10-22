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Музыка
Новости музыки
22 октября 20, 18:33
KAZKA Александра Зарицкая сыграла свадьбу
KAZKA
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Солистка группы KAZKA, наконец, предстала в белоснежной фате. Но пока вся свадьба прошла лишь в видеоклипе.

Фата, свадебные кольца, банкет и невеста кидает букет… Такой предстала Саша Зарицкая в новом видеоклипе на песню Мало, который опубликовали на официальном YouTube-канале группы.

В ролике певица рассказывает свою историю любви. Нежная и романтичная натура устраивает бунт, разбивая все битой.

“Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало. Ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как „для галочки“, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько”, - комментирует коллектив премьеру.
Korrespondent
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