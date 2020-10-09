MELOVIN выпустил клип о любви "разных людей"

Украинский певец MELOVIN выпустил клип-перформанс на трек Вітрила. Ролик появился на официальном канале исполнителя в YouTube.

В черно-белом видео появился как сам артист, так и ряд актеров. Среди них также оказалась травести-дива Монро.

Клип демонстрирует "любовь вне ретуши". В ролике присутствуют представители нетрадиционной ориентации, молодые и взрослые участники, люди разных этнических групп и внешности.



