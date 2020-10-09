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Музыка
Новости музыки
9 октября 20, 21:10
MELOVIN выпустил клип о любви "разных людей"
MELOVIN
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В ролике появились представители сексуальных и этнических меньшинств, а также люди разных возрастов и внешности.

Украинский певец MELOVIN выпустил клип-перформанс на трек Вітрила. Ролик появился на официальном канале исполнителя в YouTube.

В черно-белом видео появился как сам артист, так и ряд актеров. Среди них также оказалась травести-дива Монро.

Клип демонстрирует "любовь вне ретуши". В ролике присутствуют представители нетрадиционной ориентации, молодые и взрослые участники, люди разных этнических групп и внешности.


Тема разной любви и ее визуализация пришлась по вкусу поклонникам певца. Юзеры отметили, что ролик способен "растопить даже самые черствые сердца".

Ранее сообщалось, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на трек Дикі танці. Также Корреспондент писал о том, что вышел клип на совместный трек MONATIK и Вайкуле.
Korrespondent
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