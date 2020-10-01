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Музыка
Новости музыки
1 октября 20, 21:56
Назван обновленный состав рок-группы AC/DC
AC/DC
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Музыканты пока не раскрывают информацию о том, когда выйдет их новый альбом. Однако по данным СМИ, это произойдет уже в ноябре.
Музыканты пока не раскрывают информацию о том, когда выйдет их новый альбом. Однако по данным СМИ, это произойдет уже в ноябре.

В сети появились имена всех участников воссозданной группы рок-группы  АС/DC. Соответствующий пост в среду, 30 сентября, появился в официальном Twitter-аккаунте легендарной австралийской группы.

ARE YOU READY? #PWRUP pic.twitter.com/8gLuBElOci

— AC/DC (@acdc) September 30, 2020

"Вы готовы?" - гласит подпись под фотографией с участниками AC/DC.

В состав группы вернулся ушедший в 2016 году вокалист Брайан Джонсон, а также ритм-гитарист Стив Янг и гитарист Ангуса Янга.

В группу также вернулись оставивший в 2017 году работу бас-гитарист Клифф Уильямс, и барабанщик Фил Радд, который ушел из коллектива из-за проблем с наркотиками.

До этого в Twitter-аккаунте AC/DC был опубликован короткий ролик с мерцающей молнией красного цвета - логотипом группы и намеком на то, что в скором времени поклонники услышат новую музыку. 

Как уточняет Louder, слухи о возвращении музыкантов в коллектив появились еще в 2018 году. Сообщается, что участники обновленного состава намерены выпустить новый альбом в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских анонсировала новый клип AHUEVO.
Korrespondent
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