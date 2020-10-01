Назван обновленный состав рок-группы AC/DC

В сети появились имена всех участников воссозданной группы рок-группы АС/DC. Соответствующий пост в среду, 30 сентября, появился в официальном Twitter-аккаунте легендарной австралийской группы.

ARE YOU READY? #PWRUP pic.twitter.com/8gLuBElOci

"Вы готовы?" - гласит подпись под фотографией с участниками AC/DC.

В состав группы вернулся ушедший в 2016 году вокалист Брайан Джонсон, а также ритм-гитарист Стив Янг и гитарист Ангуса Янга.

В группу также вернулись оставивший в 2017 году работу бас-гитарист Клифф Уильямс, и барабанщик Фил Радд, который ушел из коллектива из-за проблем с наркотиками.

До этого в Twitter-аккаунте AC/DC был опубликован короткий ролик с мерцающей молнией красного цвета - логотипом группы и намеком на то, что в скором времени поклонники услышат новую музыку.

Как уточняет Louder, слухи о возвращении музыкантов в коллектив появились еще в 2018 году. Сообщается, что участники обновленного состава намерены выпустить новый альбом в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских анонсировала новый клип AHUEVO.