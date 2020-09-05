Премьера: Настя Каменских представила новый клип (Видео)

Премьера видео состоялась сегодня, 4 сентября, на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером видеоряда выступил Леонид Колосовский. Это уже третья совместная работа певицы и клипмейкера в сольном проекте NK, и каждая из работ впечатляет стилем, яркими красками и эпатажем.

В переводе с мексиканского сленга A HUEVO означает "круто", "улетно", "офигенно".

"Это мексиканский сленг и означает "круто/офигенно". Huevo - это яйцо. Вот у нас говорят "крутой, как яйцо", так и в испанском A HUEVO - круто, офигенно! Английский эквивалент этой фразы - "f*ck yeah", - объяснила Каменских.





В клипе Настя примерила несколько ярких луков. Если присмотреться к деталям образов, что можно увидеть слияние украинской и мексиканской культур. К примеру, длинная коса и сноп пшеницы - классические символы Украины, а красный цвет платья передает мексиканский темперамент.

