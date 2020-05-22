Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.14
USD
26.75
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
22 мая 20, 13:06
Певец KHAYAT выпустил новую песню "Говорила" (АУДИО)
KHAYAT
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известно, что артист 10 лет учился играть на аккордеоне, но песня "Говорила" стала первой, где исполнитель использовал этот инструмент.
Финалист Национального отбора на Евровидение-2020 KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат) сегодня, 21 мая, презентовал новую песню. Новая современная композиция называется "Говорила".

Премьера состоялась на официальном ютуб-каналепевца.

В одном из интервью Андрей сказал, что этот текст написал больше, чем год назад, однако у него никак не получалось написание музыки. Но сегодня мир наконец услышал новый трек, который уже успел пленить все музыкальные платформы.

"Мы живем в мире, где сплетни и обман стали неотъемлемой частью нашей будничной жизни. "Говорила" – это не персонифицированная история, а взгляд со стороны на типичную жизненную ситуацию, где я выступаю в роли рассказчика. Песня проникнута идеей о том, что счастье любит тишину и правду, но я уверен, что каждый из вас увидит свой личный смысл сквозь призму собственных наблюдений и опыта", – прокомментировал презентацию KHAYAT на личной странице винстаграме.

Что известно о певце KHAYAT?

KHAYAT – украинский певец и автор песен. Он работает в оригинальном жанре музыкальной индустрии – фольктроника. Заявил о себе в 2019 году, когда выступил на слепых прослушиваниях девятого сезона шоу "Голос страны". Выбрал Тину Кароль и с помощью ее поддержки и советов на проекте, смог занять третье место.

Позже он принял участие в Национальном отборе на Евровидение-2020, где стал полуфиналистом. А уже в этом году боролся за право представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы в финале.

Представлен в номинации "Открытие года" на премии YUNA. 
Всего за время своей карьеры он уже успел выпустить дебютный альбом и шесть синглов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Нацотбор 2020: KHAYAT презентовал конкурсную песню
KHAYAT о своем поражении на Нацотборе
Гайтана презентовала песню "Спасибо" (АУДИО)
Украинка спела с итальянским исполнителем Оливером Альфонсо
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Pixies впервые выступят в Украине
noimageTOLO4NYI представил оригинальную песню (АУДИО)
noimageЭлис Купер подбодряет фанов новым клипом (ВИДЕО)
Лента новостей