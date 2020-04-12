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Музыка
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12 апреля 20, 13:49
DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" (ВИДЕО)
DZIDZIO
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Видео впечатляющего клипа опубликовали на ютуб-странице певца.
Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.

Работа проходила в киевском Доме звукозаписи – это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов. 

Работа над "Молитвой" завершилась в особый день – на Благовещение. Режиссером видео стал давний друг Михаила – Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали достопримечательность истории и духовности – Софиевский собор. 

"Молитва за Украину" – это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира, – сказал Михаил Хома.

Деригентом композиции была Оксана Линево. Она является главным диригентом Оперного театра города Грац (Австрия), арт-директором Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU, основательницей и арт-директором Международного фестиваля LvivMozArt, Львов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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