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4 февраля 20, 10:29
Джамала предупредила фанатов об аферистах
Джамала
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Известная украинская певица предупредила поклонников о мошенниках.
Так, вовсю идет продажа билетов на концерт Джамалы в Армении. Однако певица заявила, что в феврале в Ереване концерт не запланирован. Об этом сообщается на официальной странице Джамалы в Facebook.

"Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять неправдивой информации", - говорится в сообщении.

Поклонники сразу же начали комментировать информацию. Некоторые заподозрили неладное, а другие уже купили билеты на концерт.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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