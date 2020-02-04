Джамала предупредила фанатов об аферистах

Так, вовсю идет продажа билетов на концерт Джамалы в Армении. Однако певица заявила, что в феврале в Ереване концерт не запланирован. Об этом сообщается на официальной странице Джамалы в Facebook.





"Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять неправдивой информации", - говорится в сообщении.





Поклонники сразу же начали комментировать информацию. Некоторые заподозрили неладное, а другие уже купили билеты на концерт.



