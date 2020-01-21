Адель готовит новый альбом

После того, как мир увидел кардинальные изменения во внешности британской певицы Адель, поклонники артистки начали активно обсуждать ее возвращение на сцену.





И вот, после пятилетнего перерыва в музыкальной карьере звездный менеджер певицы Джонатан Дикинс официально заявляет, что Адель начала записывать новый альбом, релиз которого запланирован на 2020 год.





Напомним, что фанаты ожидали выхода нового альбома в ноябре прошлого года, но из-за сложностей в личной жизни, а именно развода певицы с супругом Саймоном Коннеки, так ничего и не произошло.





Последний музыкальный альбом британки вышел в 2015 году и назывался "25". Тогда артистка получила за него почетную премию "Грэмми".



