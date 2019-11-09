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Музыка
Новости музыки
8 ноября 19, 15:41
Назван лучший клип последнего десятилетия
клип Адель Rolling in the Deep
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В топ вошли пятьдесят лучших музыкальных роликов. Рейтинг сопровождается статистикой просмотров.
Составлен топ-50 лучших клипов десятилетия по версии портала BuzzFeed. Рейтинг появился на официальном сайте портала.

Специалисты выбрали лучшие музыкальные ролики за каждый год, начиная с 2010. Каждый клип в топе сопровождается статистикой просмотров.

Среди лучших видео 2010 оказался клип Адель Rolling in the Deep. Он собрал 1,6 миллиарда просмотров.

С показателем в 1,2 миллиарда просмотров в топ 2011 года вошел ролик Somebody That I Used To Know исполнителя Gotye.

За 2012 год самой популярной стала работа Пинк Try с 404 миллионами просмотров.

В 2013 году выделили Wrecking Ball Майли Сайрус, набравший 1 миллиард просмотров. В 2014 году - клип Chandelier от Sia с 2,1 миллиарда просмотров. За 2015 года отметили ролик Джастина Бибере - Sorry (3,2 миллиарда просмотров).

Также в список попали ролики: за 2016 год Бейонсе Formation, за 2017 год Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee, в 2018 году ролик Дрейка God's Plan, а в 2019 году - Jonas Brothers с песней Sucker.




Источник: https://korrespondent.net/
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