Назван лучший клип последнего десятилетия

Составлен топ-50 лучших клипов десятилетия по версии портала BuzzFeed. Рейтинг появился на официальном сайте портала.





Специалисты выбрали лучшие музыкальные ролики за каждый год, начиная с 2010. Каждый клип в топе сопровождается статистикой просмотров.





Среди лучших видео 2010 оказался клип Адель Rolling in the Deep. Он собрал 1,6 миллиарда просмотров.





С показателем в 1,2 миллиарда просмотров в топ 2011 года вошел ролик Somebody That I Used To Know исполнителя Gotye.





За 2012 год самой популярной стала работа Пинк Try с 404 миллионами просмотров.





В 2013 году выделили Wrecking Ball Майли Сайрус, набравший 1 миллиард просмотров. В 2014 году - клип Chandelier от Sia с 2,1 миллиарда просмотров. За 2015 года отметили ролик Джастина Бибере - Sorry (3,2 миллиарда просмотров).





Также в список попали ролики: за 2016 год Бейонсе Formation, за 2017 год Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee, в 2018 году ролик Дрейка God's Plan, а в 2019 году - Jonas Brothers с песней Sucker.