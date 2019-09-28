Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.35
USD
24.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
28 сентября 19, 12:09
Alyona Alyona выпустила клип на трек "Завтра".ВИДЕО
Alyona Alyona
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О свежей видеоработе артистка сообщила в Instagram.

Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona выпустила новый клип. Свежая видеоработа на композицию "Завтра" появилась на Youtube-канале артистки в пятницу, 27 сентября.

Клип "Завтра" состоит из отрывков с концертов alyona alyona, ее путешествий и отпусков.  

Жизнь – как большая река, которая несла меня по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра...", - написала Алена в социальной сети. 

Читай также: Потап выпустил новый альбом "MISHA" К


К слову, alyona alyona также анонсировала свой сольный концерт, который состоится 6 декабря в Киеве.
bigmir.net
Ещё по теме:
Рэперша Alyona Alyona выпустила дебютный альбом
Alyona Alyona дала интервью Vogue World
Alyona Alyona и Алина Паш выпустили клип (ВИДЕО)
Alyona Alyona спародировала известную картину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей