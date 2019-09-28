Alyona Alyona выпустила клип на трек "Завтра".ВИДЕО

Украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona выпустила новый клип. Свежая видеоработа на композицию "Завтра" появилась на Youtube-канале артистки в пятницу, 27 сентября.

Клип "Завтра" состоит из отрывков с концертов alyona alyona, ее путешествий и отпусков.

Жизнь – как большая река, которая несла меня по течению, то против много лет. Но один водопад изменил все. Порой, в водовороте событий я даже не знаю, где должна быть завтра...", - написала Алена в социальной сети.

Читай также: Потап выпустил новый альбом "MISHA" К





К слову, alyona alyona также анонсировала свой сольный концерт, который состоится 6 декабря в Киеве.

