Потап выпустил альбом на плюшевых лапах. ВИДЕО, ФОТО

Сегодня большой день для рэпера Потапа. 27 сентября он презентует свой новый альбом MISHA.





У многих название вызывает улыбки и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.





И так: Создатель дуэта «Потап и Настя» Алексей «Потап» Потапенко, выпустил под псевдонимом ПТП свой сольный рэп-альбом. Пластинка, релиз которой состоялся 27 сентября 2019 года, получила название «MISHA/». По словам Потапа, в этом релизе «много лирики и не меньше откровений».





- Все привыкли к Потапу – весельчаку, шоумену, хулигану, в этом альбоме я тот Потап, которого никто не знает – романтичный, добрый, поющий… Это альбом на одном дыхании. О чувстве полного погружения в другого человека, когда хочешь спрятаться ото всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтичного мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В «MISHA/» метафорические истории доброго плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мыслью, характером –любовью!» - комментирует Потап.- Романтика и лирика - основные составляющие нового альбома. 27 сентября «MISHA/» выйдет к вам на своих плюшевых лапах и принесет любовь.

Жена Потапа Настя Каменских поздравила любимого с новым альбомом.

- Мой самый талантливый медвежонок Потап. Я поздравляю тебя с новым необычным, но очень сексуальным альбомом. Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записи, чтобы родились эти песни. Я твой фанат. Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор, - написала Настя.





Одновременно с премьерой альбома сегодня выходит и клип на заглавную песню альбома CHINA. Как сказано в описании ролика, это первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах; эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда; трепет ожидания и пылкие взгляды….





Вот что сам артист говорит о новинках:





С удовольствием предлагаем вам оценить премьеру клипа CHINA!





Смотреть онлайн видео ПТП - CHINA





А также — долгожданный альбом MISHA.



