Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
28.90
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
5 июля 19, 13:59
Украинская группа O.Torvald презентовала новый клип (ВИДЕО)
O.Torvald
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новая песня и видеоклип рок-группы появились на YouTube-канале O.Torvald 4 июля.
Украинская рок-группа O.Torvald, которая в 2017 году представляла Украину на Евровидении, выпустила клип на песню "Десь не тут", который стал третьей работой музыкантов в этом году. В ролике также можно увидеть новую барабанщицу коллектива.

"Хочется в отпуск, но работа не отпускает? Отправляйтесь в виртуальное путешествие по Украине вместе с O.Torvald. Смотрите новый клип и с новыми силами принимайтесь за дела, чтобы быстрее все сделать и отдыхать", - говорится в описании видео.

Напомним, осенью 2017 года O.Torvald представили альбом "Бісайди". Весной прошло года презентовали клип на песню "Ліхтарі" и установили рекорд Украины. После чего взял творческую паузу. Уже в этом году коллектив вернулся к музыке и выпустил клип на песню "Два Нуль Один Вісім", а также ее продолжение - "Назовні". Кроме того, в группе появилась девушка-барабанщица, которую зовут Hebi.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Alekseev представил новый клип (ВИДЕО)
Лобода презентовала новый клип на нашумевшую песню
Тина Кароль выпустила обольстительный клип (ВИДЕО)
Украинская группа Latexfauna представила новый клип
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Когда Андрей Данилко вернется на большую сцену
noimageНовый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (ВИДЕО)
Лента новостей