YouTube и Universal взялись за ремастеринг культовых клипов

Самый популярный в мире сервис потоковой трансляции видео YouTube и крупнейший музыкальный лейбл Universal Music Group (UMG) объявили о партнерстве, целью которого является обновление культовых музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. Под обновлением подразумевается улучшение качества видео, а именно — повышение разрешения до современного Full HD и аудио. Всего в рамках проекта планируется выполнить ремастеринг примерно для 1000 клипов.

К настоящему моменту совместными усилиями сотрудников YouTube и Universal уже отреставрированы около 100 клипов. Оставшиеся будут обновлены до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут добавляться в библиотеку сервиса каждую неделю.

Новые версии клипов замещают собой старые в сервисах YouTube и YouTube Music. При этом они сохраняют прежние адреса URL и все остальные данные — о количестве просмотров, лайков и т.д.

Все обновленные клипы собраны по тегу #Remastered, а в их описании перво-наперво указано “Remastered in HD!”, так что проблем с их поиском и распознаванием возникнуть не должно. Вот несколько примерной культовой классики с «текстурами высокого разрешения» и кристально чистым звуком.

Lionel Richie — All Night Long (All Night) (1983 )

Janet Jackson — When I Think Of You (1986)