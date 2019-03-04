Компания BBC объявила бойкот песням Майкла Джексона

Принадлежащая ВВС радиостанция Radio2 больше не пускает в эфир песни Майкла Джексона в преддверии телевизионной премьеры документального фильма о сексуальном насилии в отношении детей, которое якобы совершил певец, сообщает The Sunday Times.





Отмечается, что песни короля поп-музыки "тихо исчезли"из эфира перед премьерой документального фильма Покидая Неверленд, в котором два человека расскажут, как певец насиловал их в детстве.





Напомним, семья Майкла Джексона предъявила иск к HBOна 100 млн долларов из-за фильма Покидая Неверленд. Ранее в Сети опубликовали неизвестное видео допроса Майкла Джексона касательно педофилии.



