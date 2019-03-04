Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
4 марта 19, 11:11
Компания BBC объявила бойкот песням Майкла Джексона
майкл джексон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Песни Майкла Джексона незаметно исчезли из эфира BBC Radio 2 перед выходом документального фильма Покидая Неверленд.
Принадлежащая ВВС радиостанция Radio2 больше не пускает в эфир песни Майкла Джексона в преддверии телевизионной премьеры документального фильма о сексуальном насилии в отношении детей, которое якобы совершил певец, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что песни короля поп-музыки "тихо исчезли"из эфира перед премьерой документального фильма Покидая Неверленд, в котором два человека расскажут, как певец насиловал их в детстве.

Напомним, семья Майкла Джексона предъявила иск к HBOна 100 млн долларов из-за фильма Покидая Неверленд. Ранее в Сети опубликовали неизвестное видео допроса Майкла Джексона касательно педофилии.

Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Ранчо Майкла Джексона выставили на продажу
Поп-король жив: каким мы запомнили Майкла Джексона
Виталию Козловскому запретили выезжать из Украины
Вадим Самойлов может исполнять песни «Агаты Кристи»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (ВИДЕО)
noimageСофи Тернер и Приянка Чопра в клипе The Jonas Brothers
noimageAlyosha представила откровенный клип на новую песню "Горда"
noimageСелена Гомес торопится с выходом нового альбома
noimageПродажу билетов на Евровидение приостановили
Лента новостей