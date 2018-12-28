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Музыка
Новости музыки
28 декабря 18, 12:06
Современная украинская опера попала в топ-10 лучших в мире
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Жюри конкурса Music Theatre NOW отметило оперу IYOV.
Почетное жюри конкурса Music Theatre NOW отобрало оперу-реквием IYOV музыкальной формации NOVA OPERA в 10 лучших современных опер мира. Жюри выбирало лучших среди 436 произведений из 55 стран.

В топ-10 современных опер мира вошли:

IYOV (Украина),

And/Or/Pro/methe (Иран),

AquaSonic (Дания, Швеция),

The Cave (Греция),

Falling Awake (Дания),

#FREEBRAHMS (Люксембург, Германия),

The Howling Girls (Австралия),

Jigokuhen (Китай),

Mitra (Бельгия, Австрия),

MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия).

В жюри конкурса вошли представители пяти континентов: драматург Кристиан Лада (Брюссель), композитор и музыкант Нео Муянга (Кейптаун), творческий продюсер Шошана Поланко (Мехико), композитор, вокалист Лю Сола (Пекин), генеральный менеджер концертов и лекций музея искусства Метрополитен Лимор Томер (Нью-Йорк).

"Создатели оперы IYOV – очень честно и музыкально глубоко пересматривают классическую форму оратории и реквиема. IYOV развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса", - заявил Лада.

Оперу в 2015 году поставил режиссер Влад Троицкий на фестивале ГогольFest. Музыку написали композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко. За это время опера IYOV была показана зрителям Парижа, Роттердама, Копенгагена, Вены, Гданьска, Скопье, Нью-Йорка.




Источник: https://telegraf.com.ua
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