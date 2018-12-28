Современная украинская опера попала в топ-10 лучших в мире

Почетное жюри конкурса Music Theatre NOW отобрало оперу-реквием IYOV музыкальной формации NOVA OPERA в 10 лучших современных опер мира. Жюри выбирало лучших среди 436 произведений из 55 стран.





В топ-10 современных опер мира вошли:





IYOV (Украина),





And/Or/Pro/methe (Иран),





AquaSonic (Дания, Швеция),





The Cave (Греция),





Falling Awake (Дания),





#FREEBRAHMS (Люксембург, Германия),





The Howling Girls (Австралия),





Jigokuhen (Китай),





Mitra (Бельгия, Австрия),





MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия).





В жюри конкурса вошли представители пяти континентов: драматург Кристиан Лада (Брюссель), композитор и музыкант Нео Муянга (Кейптаун), творческий продюсер Шошана Поланко (Мехико), композитор, вокалист Лю Сола (Пекин), генеральный менеджер концертов и лекций музея искусства Метрополитен Лимор Томер (Нью-Йорк).





"Создатели оперы IYOV – очень честно и музыкально глубоко пересматривают классическую форму оратории и реквиема. IYOV развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса", - заявил Лада.





Оперу в 2015 году поставил режиссер Влад Троицкий на фестивале ГогольFest. Музыку написали композиторы Роман Григорив и Илья Разумейко. За это время опера IYOV была показана зрителям Парижа, Роттердама, Копенгагена, Вены, Гданьска, Скопье, Нью-Йорка.











