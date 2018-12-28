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28 декабря 18, 12:49
Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора
Евровидение 2019
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Также телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ закончили прием заявок от артистов и коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

"Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга", - заявила руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Также телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ закончили прием заявок от артистов и коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. 

Победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены не позднее 20 января. Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

Источник: https://telegraf.com.ua
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