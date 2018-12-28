Евровидение 2019: объявлен состав жюри национального отбора

С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.





"Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга", - заявила руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.





Также телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ закончили прием заявок от артистов и коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.





Победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены не позднее 20 января. Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).



