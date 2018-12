Рождественский хит Мэрайи Кэри побил рекорд популярности

Рождественская песня Мэрайи Кэри I Want for Christmas Is You, выпущенная 24 года назад, продолжает бить рекорды популярности. На этот раз она оказалась на седьмом месте чарта Billboard, побив рекорд последних 60 лет. Об этом пишет Independent.





По информации издания, песня также поставила рекорд Spotify, где набрала самое большое количество стримов за день. В канун католического Рождества 24 декабря хит прослушали на сервисе 10,8 миллиона раз.





До этого рекордсменом являлась песня Sad! убитого рэпера XXXTentacion's, которую прослушали 10,4 миллиона раз.





Композиция All I Want for Christmas Is You была выпущена Мэрайей Кэри в 1994 году. До сего дня она продолжает приносить прибыль исполнительнице, которая может доходить до полумиллиона долларов ежегодно.