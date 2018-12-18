Камалия завоевала престижную награду в Австрии

Украинская певица Камалия, которая с отличием закончила магистратуру в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, вновь удивила своих поклонников. В Вене артистка получила престижную награду, которую вручают за превышение тиража записи - "Золотой диск".





Отличие Камалия завоевала за песню "Timeless", клип к которой собрал в сети более 11 миллионов просмотров. Этой радостной новостью певица поделилась в сети.













"Я со своим "Золотым диском" за песню "Timeless". Очень благодарна австрийским поклонникам за их любовь", – написала Камалия. На церемонию награждения артистка пришла в ярком платье с цветочным принтом и черным поясом.











