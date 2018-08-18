Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
17 августа 18, 21:36
Умер автор песен Ротару и Пугачевой
Николай Зиновьев.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В творческом наследии Николая Зиновьева было более 200 песен.

На 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный певец и композитор Игорь Николаев.

- Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек, - написал он. 

Николаев также добавил, что поэт долгое время мучила болезнь. По сообщению "Газеты.RU", поэт долгое время боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. В течение последних пяти лет он практически не ходил.

В общем, в творческом наследии Зиновьева было более 200 песен. Одной из самых популярных стала "Паромщик", которую исполняла Алла Пугачева в 1985 году на фестивале "Песня года".

Также он писал тексты для Игоря Николаева, Валерия Леонтьева, Софии Ротару.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" (композитор Эдуард Артемьев) в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару - "Красная стрела" и "А музыка звучит".

Среди других известных песен Зиновьева "Мастер и Маргарита" у Игоря Николаева, "Одинокий бродяга любви Казанова" Валерия Леонтьева.

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен. 

Известен Николай Зиновьев также и по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева и многих других.

В 2008 году он оставил творческую деятельность. 
kp.ua
Ещё по теме:
Стали известны подробности убийства российского певца
Ушел из жизни гитарист легендарной группы The Ventures
Умер гитарист группы The Ventures Ноки Эдвардс
Умерла победительница первого в истории конкурса Евровидение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Группа "Время и Стекло" порадовала поклонников
noimageКлип группы Suede, который сняли под Чернобылем (ВИДЕО)
noimageFontaliza выпустили новый трек
noimageНастя Каменских анонсировала выход новой песни
noimage"Океан Эльзы" выпустил новую песню (ВИДЕО)
Лента новостей