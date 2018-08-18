Умер автор песен Ротару и Пугачевой

На 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный певец и композитор Игорь Николаев.

- Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек, - написал он.

Николаев также добавил, что поэт долгое время мучила болезнь. По сообщению "Газеты.RU", поэт долгое время боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. В течение последних пяти лет он практически не ходил.

В общем, в творческом наследии Зиновьева было более 200 песен. Одной из самых популярных стала "Паромщик", которую исполняла Алла Пугачева в 1985 году на фестивале "Песня года".

Также он писал тексты для Игоря Николаева, Валерия Леонтьева, Софии Ротару.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" (композитор Эдуард Артемьев) в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару - "Красная стрела" и "А музыка звучит".

Среди других известных песен Зиновьева "Мастер и Маргарита" у Игоря Николаева, "Одинокий бродяга любви Казанова" Валерия Леонтьева.

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен.

Известен Николай Зиновьев также и по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева и многих других.

В 2008 году он оставил творческую деятельность.



