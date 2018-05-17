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Новости музыки
17 мая 18, 15:04
Позитив рассказал о названии группы "Время и Стекло"
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Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом "Позитив", признался, что группа называется именно так благодаря сну Потапа.
Вместе с известной украинской певицей Надей Дорофеевой Позитив поет в дуэте "Время и Стекло". Сейчас группа находится на вершине популярности, а их название каждый день мелькает во всех СМИ.

Однако, мало кто знает, что изначально название дуэта "Время и Стекло" вообще не нравилось ее солистам. Позитив рассказал, что при создании рассматривались такие варианты, как "Леша домой", "миллион зеленых птиц". Но решающим в выборе стал сон Потапа.

"Все названия были совершенно конченые, ну и выбрали самое в котором была и игра слов и в котором был какой-то смысл. Потап пришел с мыслью, когда ему что-то приснилось говорит: "Я знаю! Мне приснилось, что я падал на самолете и приснилось как раз что "время истекло" Я подумал классно, название для какой-то рок-группы, хардкора какой-то. Я не был согласен и Надя, по-моему, тоже, мы "ну такое". Ну вот сейчас это звучит уже нормально", - признался Алексей в программе "Зе Интервьер".

Кроме этого певец рассказал, как создаются песни для группы "Время и Стекло". За музыку больше отвечает Позитив, а вот тексты к трекам сочиняет либо Потап, либо они рождаются во время мозгового штурма участников коллектива и их продюсера Потапа.


Источник: https://telegraf.com.ua
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