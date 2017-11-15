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15 ноября 17, 18:46
Приходько возмущена выступлением Ани Лорак в Киеве
Певица Анастасия Приходько возмущена, что опальную Ани Лорак впустили в Украину и позволили выступить в Киеве.
14 ноября стало известно, что украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время живет и выступает в России, дала выступление в Киеве.
Анастасия Приходько, которая известна своей активной проукраинской позицией, отреагировали на такое резонансное событие.
Видеообращение певица распространила в своем Facebook и объяснила, почему записала его на русском.
Она обратилась к украинской власти, которая позволяет подобные выступления "российских гастролеров".
"Почему вы это позволяете, объясните? ... Просто сделайте самое малое, о чем мы вас просим – не пускайте сюда национальных предателей! Вы же, якобы, руководите страной? Так какого хр*на они сюда ездят на четвертом году войны – 10 тысяч ребят погибло, – напомнила Приходько.
Певица предостерегает, что подобными выходками чиновники испытывают терпение украинцев.
Источник: 24tv.ua
"У нас нет Донецка и Луганска, у нас Крыма нету, бл*ть, а вы их впускаете! Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам, а он придет", – подчеркнула Приходько.