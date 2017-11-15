Приходько возмущена выступлением Ани Лорак в Киеве

Певица Анастасия Приходько возмущена, что опальную Ани Лорак впустили в Украину и позволили выступить в Киеве.









Анастасия Приходько, которая известна своей активной проукраинской позицией, отреагировали на такое резонансное событие.





Видеообращение певица распространила в своем Facebook и объяснила, почему записала его на русском.





Она обратилась к украинской власти, которая позволяет подобные выступления "российских гастролеров".





"Почему вы это позволяете, объясните? ... Просто сделайте самое малое, о чем мы вас просим – не пускайте сюда национальных предателей! Вы же, якобы, руководите страной? Так какого хр*на они сюда ездят на четвертом году войны – 10 тысяч ребят погибло, – напомнила Приходько.





Певица предостерегает, что подобными выходками чиновники испытывают терпение украинцев.