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15 ноября 17, 18:46
Приходько возмущена выступлением Ани Лорак в Киеве
Ани Лорак Анастасия Приходько
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У нас Крыма нету, бл*ть, а вы их впускаете! – Приходько эмоционально о выступлении Ани Лорак в Киеве
Певица Анастасия Приходько возмущена, что опальную Ани Лорак впустили в Украину и позволили выступить в Киеве.


Анастасия Приходько, которая известна своей активной проукраинской позицией, отреагировали на такое резонансное событие.

Видеообращение певица распространила в своем Facebook и объяснила, почему записала его на русском.

Она обратилась к украинской власти, которая позволяет подобные выступления "российских гастролеров".

"Почему вы это позволяете, объясните? ... Просто сделайте самое малое, о чем мы вас просим – не пускайте сюда национальных предателей! Вы же, якобы, руководите страной? Так какого хр*на они сюда ездят на четвертом году войны – 10 тысяч ребят погибло, – напомнила Приходько.

Певица предостерегает, что подобными выходками чиновники испытывают терпение украинцев.

"У нас нет Донецка и Луганска, у нас Крыма нету, бл*ть, а вы их впускаете! Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам, а он придет", – подчеркнула Приходько.

 

Источник: 24tv.ua
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