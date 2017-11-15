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Музыка
Новости музыки
14 ноября 17, 22:30
Ани Лорак впервые за три года вышла на сцену в Украине
Ани Лорак
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Певица Ани Лорак после длительного отсутствия вернулась на украинскую сцену.
Ани Лорак спела песню "Ты еще любишь" на концерте в честь 15-летия FREEDOM BALLET, который состоялся 14 ноября во дворце "Украина". 

Поздравить балет с юбилеем пришло немало звезд, среди которых Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык и многие другие. Главной гостьей вечера назвали Лайму Вайкуле. Но на деле главным событием стало выступление Ани Лорак, которая не давала концертов в Украине с 2014 года.


Фото: segodnya.ua

На сцену Ани Лорак вышла в черном комбинезоне с асимметричным вырезом, а волосы собрала в высокий хвост. Зрители встретили возвращение Каролины бурными и продолжительными аплодисментами, криками "Молодец" и долго не отпускали певицу со сцены. Звезда эмоционально поблагодарила публику и сказала, что ей очень приятно находится в Киеве.


Фото: segodnya.ua

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ани Лорак в 2017 году планирует снова выступать в Украине. Но все равно ее появление стало для всех сюрпризом – приезд нигде не анонсировался, а в своем инстаграмме звезда выкладывыла фотографии с недавних гастролей в Израиле, а также рассказывала о ближайших выступлениях в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. 


Фото: Segodnya.ua

Напомним, что в 2014 году пикетчики устроили драку перед выступлением Ани Лорак в Одессе. Певицу бойкотировали из-за ее непатриотической позиции: тогда Лорак получила в России музыкальную награду и собиралась выступить в Крыму

Ани Лорак - Ты еще любишь / ПРЕМЬЕРА 2017:


Источник: segodnya.ua/ 
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