Ани Лорак впервые за три года вышла на сцену в Украине

Ани Лорак спела песню "Ты еще любишь" на концерте в честь 15-летия FREEDOM BALLET, который состоялся 14 ноября во дворце "Украина".





Поздравить балет с юбилеем пришло немало звезд, среди которых Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык и многие другие. Главной гостьей вечера назвали Лайму Вайкуле. Но на деле главным событием стало выступление Ани Лорак, которая не давала концертов в Украине с 2014 года.









Фото: segodnya.ua





На сцену Ани Лорак вышла в черном комбинезоне с асимметричным вырезом, а волосы собрала в высокий хвост. Зрители встретили возвращение Каролины бурными и продолжительными аплодисментами, криками "Молодец" и долго не отпускали певицу со сцены. Звезда эмоционально поблагодарила публику и сказала, что ей очень приятно находится в Киеве.









Фото: segodnya.ua





Ранее в СМИ появлялась информация, что Ани Лорак в 2017 году планирует снова выступать в Украине. Но все равно ее появление стало для всех сюрпризом – приезд нигде не анонсировался, а в своем инстаграмме звезда выкладывыла фотографии с недавних гастролей в Израиле, а также рассказывала о ближайших выступлениях в Минске, Санкт-Петербурге и Москве.









Фото: Segodnya.ua





Напомним, что в 2014 году пикетчики устроили драку перед выступлением Ани Лорак в Одессе. Певицу бойкотировали из-за ее непатриотической позиции: тогда Лорак получила в России музыкальную награду и собиралась выступить в Крыму





Ани Лорак - Ты еще любишь / ПРЕМЬЕРА 2017:



