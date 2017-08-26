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Музыка
Новости музыки
26 августа 17, 09:54
Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины
Приходько
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Популярная украинская певица Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины за свою патриотическую позицию и культурную деятельность. Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Также певица была награждена за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.

"Невероятно талантливая певица и патриотка, не променяла родную Украину на российский рынок, Анастасия Приходько по моему обращению ко Дню Независимости получила вполне заслуженное звание заслуженной артистки Украины… Слава Героям – тем, кто воюет песней, в том числе!» – подчеркнул народный депутат Андрей Лозовой.

Стоить отметить, что Анастатия Приходько еще в марте 2014 года отказалась от концертной деятельности в России.

Напомним, самая высокооплачиваемая актриса в 2017 году стала  Эмма Стоун, которая за последний год заработала 26 000 000 долларов США. На втором месте – Дженнифер Энистон с гонорарами на 25 500 000 долларов, однако Энистон большую часть денег получает от рекламных кампаний, в которых участвует, чем от съемках в фильмах.
URA-Inform
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