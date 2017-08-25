Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.96
USD
25.45
RUB
0.43
EUR
30.15
USD
25.56
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
23 августа 17, 21:55
Регина Тодоренко впервые выйдет на театральные подмостки
Регина Тодоренко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная телеведущая сыграет главную роль в спектакле «Заложи жену в ломбард», премьера которого состоится в октябре.

Знаменитая телепутешественница, певица, композитор, а с недавних пор и идейный вдохновитель собственного бренда одежды, Регина Тодоренко отправилась покорять театральную сцену. Дебютом молодой актрисы станет роль авантюристки в спектакле «Заложи жену в ломбард», режиссером которого стал Сергей Рост.

— Предложение сыграть главную женскую роль в спектакле поступило мне совершенно внезапно, — призналась Регина. — Мне позвонили и сказали, что прислали на почту сценарий и попросили посмотреть. Радости моей не было предела, ведь играть в театре было моей давней мечтой. В детстве я говорила маме, что обязательно стану «аТкрисой». Именно так я путала буквы. Когда мне было 10 лет, играла в детском музыкальном театре «Балаганчик» в своей родной Одессе.


Причём сначала просто в нём училась основам актёрского мастерства, а потом ещё и работала. Мы много гастролировали: ездили на различные фестивали, концерты, конкурсы. И уже в тринадцать я заработала свой первый гонорар, выступая на детских утренниках. Поэтому получив предложение попробовать свои силы на театральной сцене, я сразу же согласилась. Путешествия стали неотъемлемой частью моей жизни и эта часть прекрасна. Но театр – это новый виток, который стал отдушиной, новой сферой деятельности в осознанном возрасте.



Не смотря на то, что сценарий оказался легким и комичным, первая репетиция стала для Регины настоящим сюрпризом.

— Когда я пришла на первую репетицию, выяснилось, что режиссёр спектакля Сергей Рост полностью поменял сценарий. Он его просто переписал, — рассказала Регина. — Видели бы вы мои удивлённые глаза! «Как? Что мы играем вообще?» — задала я вопрос Росту. «Да не волнуйся! Прочитаешь – поймёшь», — прилетело в ответ. И действительно, новый сценарий пришёлся мне по вкусу: там была и ирония, и сарказм, и жизнь, которой не было в предыдущем варианте. Поэтому я с нетерпением жду премьеры.



Что касается самого образа главной героини, которую играет Тодоренко, то, по словам самой начинающей актрисы, она собирает его из разных «масок», в которых ей уже приходилось существовать ранее. В главной героине будет немного от Джулии Робертс, кусочек от Камерон Диас и частичка самой Регины.

— Моей девочке всего 22 года и она совсем скоро закончит университет, — поделилась Регина. — В силу своей юности она такая восторженная, инфантильная, детская, всему удивляется. Тем не менее, она мудра не по годам и умеет сопереживать. Хочу сделать её светлой, неземной и нежной. Кстати, ещё она очень искренне любит своего молодого человека, который постоянно её обманывает. Он – настоящий подонок, а она продолжает надеяться на лучшее. Наивное дитё, честное слово.



Премьера спектакля с участием знаменитой путешественницы состоится в октябре в родном городе Регины – в Одессе, после чего спектакль можно будет увидеть в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне и других городах Украины.

— Если честно, мне очень страшно, — поделилась своими переживаниями Регина. — Я думаю о спектакле каждые 25 минут и меня охватывает дикий страх: перехватывает дыхание, болит низ живота, коленки просто ходуном ходят. Эмоций много и главное их не растратить. День премьеры уже близок. Внутренне я готова – ведь это моя первая взрослая работа, и хочется показать наилучший результат. После я отправляюсь в очередной тур, а вернувшись, продолжу работать на театральной сцене.


Источник: 23-59.com.ua

Ещё по теме:
Балет от Pet Shop Boys
Гитарист Queen Брайан Мэй напишет новый мюзикл
Фронтмен Green Day сыграет в мюзикле "Американский идиот"
Мировая премьера «Идиота» на сцене театра им. И. Франко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евгений Хмара представил видео ко Дню независимости (ВИДЕО)
noimageЗахід Фест 2017: как прошел один из масштабнейших фестивалей
noimageНа съемках клипа Sonya Kay Ти мій всесвіт пострадал режиссер
noimageДядя Жора снял эпатажный клип на "Мальдивах"
noimageТина Кароль выпустила новый альбом Интонации (ВИДЕО)
Лента новостей