Регина Тодоренко впервые выйдет на театральные подмостки

— Предложение сыграть главную женскую роль в спектакле поступило мне совершенно внезапно, — призналась Регина. — Мне позвонили и сказали, что прислали на почту сценарий и попросили посмотреть. Радости моей не было предела, ведь играть в театре было моей давней мечтой. В детстве я говорила маме, что обязательно стану «аТкрисой». Именно так я путала буквы. Когда мне было 10 лет, играла в детском музыкальном театре «Балаганчик» в своей родной Одессе.



Причём сначала просто в нём училась основам актёрского мастерства, а потом ещё и работала. Мы много гастролировали: ездили на различные фестивали, концерты, конкурсы. И уже в тринадцать я заработала свой первый гонорар, выступая на детских утренниках. Поэтому получив предложение попробовать свои силы на театральной сцене, я сразу же согласилась. Путешествия стали неотъемлемой частью моей жизни и эта часть прекрасна. Но театр – это новый виток, который стал отдушиной, новой сферой деятельности в осознанном возрасте.









Не смотря на то, что сценарий оказался легким и комичным, первая репетиция стала для Регины настоящим сюрпризом.

— Когда я пришла на первую репетицию, выяснилось, что режиссёр спектакля Сергей Рост полностью поменял сценарий. Он его просто переписал, — рассказала Регина. — Видели бы вы мои удивлённые глаза! «Как? Что мы играем вообще?» — задала я вопрос Росту. «Да не волнуйся! Прочитаешь – поймёшь», — прилетело в ответ. И действительно, новый сценарий пришёлся мне по вкусу: там была и ирония, и сарказм, и жизнь, которой не было в предыдущем варианте. Поэтому я с нетерпением жду премьеры.









Что касается самого образа главной героини, которую играет Тодоренко, то, по словам самой начинающей актрисы, она собирает его из разных «масок», в которых ей уже приходилось существовать ранее. В главной героине будет немного от Джулии Робертс, кусочек от Камерон Диас и частичка самой Регины.

— Моей девочке всего 22 года и она совсем скоро закончит университет, — поделилась Регина. — В силу своей юности она такая восторженная, инфантильная, детская, всему удивляется. Тем не менее, она мудра не по годам и умеет сопереживать. Хочу сделать её светлой, неземной и нежной. Кстати, ещё она очень искренне любит своего молодого человека, который постоянно её обманывает. Он – настоящий подонок, а она продолжает надеяться на лучшее. Наивное дитё, честное слово.









Премьера спектакля с участием знаменитой путешественницы состоится в октябре в родном городе Регины – в Одессе, после чего спектакль можно будет увидеть в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне и других городах Украины.

— Если честно, мне очень страшно, — поделилась своими переживаниями Регина. — Я думаю о спектакле каждые 25 минут и меня охватывает дикий страх: перехватывает дыхание, болит низ живота, коленки просто ходуном ходят. Эмоций много и главное их не растратить. День премьеры уже близок. Внутренне я готова – ведь это моя первая взрослая работа, и хочется показать наилучший результат. После я отправляюсь в очередной тур, а вернувшись, продолжу работать на театральной сцене.





Источник: 23-59.com.ua

