День рождения Эриха Марии Ремарка: его мотивирующие цитаты

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Ремарк редко высказывался о собственном творчестве и предпочитал, чтобы его книги говорили сами за себя.

Эрих Мария Ремарк Ou-journal.ru

То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.

Эрих Мария Ремарк Espreso.tv

Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.

Эрих Мария Ремарк Espreso.tv

Счастья кругом — сколько угодно. Только нагибайся и подбирай.

Эрих Мария Ремарк Espreso.tv

Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.

Эрих Мария Ремарк Livelib.ru

Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения

Эрих Мария Ремарк Espreso.tv

Только мечта помогает нам примириться с действительностью.

Эрих Мария Ремарк Vm.ru

На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх.

Эрих Мария Ремарк Book1mark.ru

Измучены только победители. Побежденные настроены весьма воинственно. Победа порождает беспечность.

Эрих Мария Ремарк Soyuz.ru

Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.





Источник: ivona.bigmir.net

