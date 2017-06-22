День рождения Эриха Марии Ремарка: его мотивирующие цитаты

То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
Счастья кругом — сколько угодно. Только нагибайся и подбирай.
Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.
Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения
Только мечта помогает нам примириться с действительностью.
На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх.
Измучены только победители. Побежденные настроены весьма воинственно. Победа порождает беспечность.
Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.
Источник: ivona.bigmir.net