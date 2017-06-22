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Музыка
Новости музыки
22 июня 17, 20:45
День рождения Эриха Марии Ремарка: его мотивирующие цитаты
Эрих Мария Ремарк
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В четверг, 22 июня, исполняется 119 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя двадцатого века.
Ремарк редко высказывался о собственном творчестве и предпочитал, чтобы его книги говорили сами за себя.

Эрих Марию Ремарку свойственно очень просто выражаться и тем самым попадать в самое сердце читателя. Его цитаты актуальны в любое время, они помогают задуматься и даже изменить жизнь человека, поэтому портал Ivona предлагает тебе самые яркие и мотивирующие из них.

Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Ou-journal.ru

То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни. 


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Espreso.tv

Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Espreso.tv

Счастья кругом — сколько угодно. Только нагибайся и подбирай. 


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Espreso.tv

Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Livelib.ru

Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Espreso.tv

Только мечта помогает нам примириться с действительностью.


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Vm.ru

На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх.


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Book1mark.ru

Измучены только победители. Побежденные настроены весьма воинственно. Победа порождает беспечность.


Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк
 Soyuz.ru

Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.


Источник: ivona.bigmir.net

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