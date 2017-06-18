Фаворит успеха 2016: названо певца года по версии конкурса

Почти полсотни лучших отечественных торговых марок и брендов получили золотые медали и признание среди украинских потребителей. Лауреатов выбирали авторитетные эксперты, тщательно изучали и исследовали различные сферы деятельности.





Праздничное шоу состоялось при участии победителей блока номинаций Шоу-бизнес: Владимир Дорош, Люмьер, Epolets, MELOVIN и другие.





Музыкант Владимир Дорош поблагодарил всех, кто признал его достойным титула Певец года.













Пополнившись песнями Владимира Дороша украинский шоу-бизнес стал более чувственным и откровенным, потому недаром музыкант получил признание. В дальнейшем певец пообещал продолжить творить качественную музыку для украинской публики.









Владимир Дорош Пресс-служба





Не смотря на то, что Владимир часто отрицает свое отношение к шоу бизнесу, вскоре музыкант презентует свой первый клип, который появится на экранах музыкальных телеканалов страны, и скорее всего главной героиней станет очень даже известная личность.













Также стало известно, что Владимир Дорош отправится в тур городами Украины под названием Миссия-любовь, где представит альбом из 14-ти песен, как сказал сам музыкант в интервью на Русском радио Украина, из 14-ти оттенков любви.



