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Музыка
Новости музыки
17 июня 17, 23:37
Фаворит успеха 2016: названо певца года по версии конкурса
Владимир Дорош
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В Киеве состоялась ХІV церемония награждения победителей конкурса Фавориты Успеха 2016. Украинский певец и бизнесмен Владимир Дорош победил в номинации Певец года.
Почти полсотни лучших отечественных торговых марок и брендов получили золотые медали и признание среди украинских потребителей. Лауреатов выбирали авторитетные эксперты, тщательно изучали и исследовали различные сферы деятельности.

Праздничное шоу состоялось при участии победителей блока номинаций Шоу-бизнес: Владимир Дорош, Люмьер, Epolets, MELOVIN и другие.

Музыкант Владимир Дорош поблагодарил всех, кто признал его достойным титула Певец года. 



Пополнившись песнями Владимира Дороша украинский шоу-бизнес стал более чувственным и откровенным, потому недаром музыкант получил признание. В дальнейшем певец пообещал продолжить творить качественную музыку для украинской публики. 


Владимир Дорош Пресс-служба

Не смотря на то, что Владимир часто отрицает свое отношение к шоу бизнесу, вскоре музыкант презентует свой первый клип, который появится на экранах музыкальных телеканалов страны, и скорее всего главной героиней станет очень даже известная личность.



 Также стало известно, что Владимир Дорош отправится в тур городами Украины под названием Миссия-любовь, где представит альбом из 14-ти песен, как сказал сам музыкант в интервью на Русском радио Украина, из 14-ти оттенков любви.


источник: ivona 
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