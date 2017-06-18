Ани Лорак появилась в сексуальных образах в новом клипе

16 июня на YouTube-канале Ани Лорак состоялась премьера ее нового клипа на песню Ты еще любишь.





Режиссером видео стал популярный клипмейкер Алан Бадоев, с которым в последнее время сотрудничает певица.





В клипе, кроме самой Лорак, снялось шестеро симпатичных танцоров, с которыми она танцует, показывает сложные поддержки и испытывает разные эмоции.













Само видео снято в красно-черной гамме и в минималистическом стиле. В клипе Ани появляется в нескольких сексуальных образах и прической “эффект мокрых волос“.









Ани с Аланом Бадоевым





Стоит отметить, что певице пришлось много и усердно заниматься хореографией и даже рисковать жизнью ради съемок.













Смотри новый клип Ани Лорак на песню Ты еще любишь:







