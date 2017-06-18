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Музыка
Новости музыки
17 июня 17, 22:40
Ани Лорак появилась в сексуальных образах в новом клипе
Ани Лорак
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Известная украинская певица Ани Лорак презентовала новую видеоработу.
16 июня на YouTube-канале Ани Лорак состоялась премьера ее нового клипа на песню Ты еще любишь.

Режиссером видео стал популярный клипмейкер Алан Бадоев, с которым в последнее время сотрудничает певица.

В клипе, кроме самой Лорак, снялось шестеро симпатичных танцоров, с которыми она танцует, показывает сложные поддержки и испытывает разные эмоции.



Само видео снято в красно-черной гамме и в минималистическом стиле. В клипе Ани появляется в нескольких сексуальных образах и прической “эффект мокрых волос“.


Ани с Аланом Бадоевым

Стоит отметить, что певице пришлось много и усердно заниматься хореографией и даже рисковать жизнью ради съемок.



Смотри новый клип Ани Лорак на песню Ты еще любишь:



Источник: ivona.bigmir.net
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