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17 июня 17, 22:40
Ани Лорак появилась в сексуальных образах в новом клипе
16 июня на YouTube-канале Ани Лорак состоялась премьера ее нового клипа на песню Ты еще любишь.
Режиссером видео стал популярный клипмейкер Алан Бадоев, с которым в последнее время сотрудничает певица.
В клипе, кроме самой Лорак, снялось шестеро симпатичных танцоров, с которыми она танцует, показывает сложные поддержки и испытывает разные эмоции.
Само видео снято в красно-черной гамме и в минималистическом стиле. В клипе Ани появляется в нескольких сексуальных образах и прической “эффект мокрых волос“.
Ани с Аланом Бадоевым
Стоит отметить, что певице пришлось много и усердно заниматься хореографией и даже рисковать жизнью ради съемок.
Смотри новый клип Ани Лорак на песню Ты еще любишь:
Источник: ivona.bigmir.net