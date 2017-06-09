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8 июня 17, 20:53
Вера Брежнева представила новый клип "Близкие люди" (ВИДЕО)
Певица Вера Брежнева представила клип на песню "Близкие люди".
Премьера получилась летней и позитивной.
Брежнева поёт о том, что, несмотря ни на что, рядом с тобой всегда идут близкие люди, которых нужно ценить.
Летняя премьера: Вера Брежнева представила клип "Близкие люди" © instagram.com
Певица не говорит, кто автор танцевального трека. Но есть подозрения, что песню "Близкие люди" написал муж Брежневой, Константин Меладзе.
Напомним, что Юля Волкова презентовала лирик-видео на новую песню. Смотри новый клип певицы Юли Волковой на песню "Просто забыть".
Источник: afisha.tochka.net