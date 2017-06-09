Вера Брежнева представила новый клип "Близкие люди" (ВИДЕО)

Певица Вера Брежнева представила клип на песню "Близкие люди".





Премьера получилась летней и позитивной.





Брежнева поёт о том, что, несмотря ни на что, рядом с тобой всегда идут близкие люди, которых нужно ценить.









Летняя премьера: Вера Брежнева представила клип "Близкие люди" © instagram.com







Певица не говорит, кто автор танцевального трека. Но есть подозрения, что песню "Близкие люди" написал муж Брежневой, Константин Меладзе.



